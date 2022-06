Selma Blair „Eiskalte Engel“-Star wird 50 – und lebt mit Multipler Sklerose

Inzwischen gehe es ihr, auch dank einer Stammzelltransplantation, besser, sagte die Schauspielerin jüngst dem US-Radiosender NPR. „Ich bin in großartiger Form, aber ich habe bleibende Schäden.“ Unter anderem merke man das an ihrer Stimme, die manchmal blockiere. Einblicke dazu gibt die Schauspielerin auch in der im vergangenen Jahr erschienenen Dokumentation „Introducing, Selma Blair“ von Regisseurin Rachel Fleit.