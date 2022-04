Selbstverteidigungskurs für Frauen Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein

„Davor passiert meist irgendetwas, um überhaupt als Opfer wahrgenommen zu werden“, erfahren die Teilnehmerinnen. Es geht um die Außenwirkung eines Menschen. So, wie er aufgrund seiner Körpersprache wahrgenommen werde. Und die wiederum hänge von Fragen ab wie diesen: „Wie denke ich über mich? Halte ich mich für einen ebenso wertvollen Menschen wie andere? Welche Glaubenssätze bediene ich? „Fragen, die ihr euch zu Beginn alle stellen müsst“, macht Wolf klar.

Der Blick sendet das Signal: Ich bin kein Opfer!

Er verdeutlicht das Thema anhand einer Anfangsübung: Er lässt eine Freiwillige durch die Halle schreiten. „Haltung und Mimik signalisieren einem Fremden, wie ihr über euch denkt. Macht ihr euch klein, senkt den Blick auf den Boden, dann kann das schon als mangelndes Selbstwertgefühl eingeschätzt werden“, verrät der Coach. Das Ziel jedoch ist, aufrecht zu gehen und mit Blicken das Signal auszusenden: Ich bin kein Opfer!

Die Übung, sich zwischen „zwei fiesen Typen durchzudrängen“ eröffnet schließlich den aktiven Part des Kurses. Einer, bei dem erst mal erlebt werden muss, „wie viel Power jede von euch hat“. Als ein Hindernis stellt sich zunächst die Scheu dar, einem anderen Menschen absichtlich weh zu tun. Die meisten vermeiden das ja normalerweise. „Da geht mir tüchtig der Puls hoch“, stellt auch Teilnehmerin Ingrid fest, als sie sich - trotz Widerstands der (abgepolsterten) Männer – schließlich an ihnen vorbei boxt. Doch den Frauen macht es peu á peu mehr Spaß, die eigene Handlungskompetenz zu erweitern und damit erfolgreich aus der Opferrolle zu fallen. Immer wieder ist beim Training auch Gelächter zu hören.

Ein wichtiger Tipp: Nach einem Angriff sofort zur Polizei!

Doch es gibt auch Aufschreie: „Mensch, tut das weh“. Etwa, wenn sich eine Frau im Übungsduo besonders wehrhaft zeigt. Den Teilnehmerinnen wird so klar, was bestimmte Handgriffe und Schlagtechniken, wenn man zum Beispiel an den Armen festgehalten wird, nach sich ziehen: der Angreifer lässt sie vor Schmerz los. Zwischen den einzelnen Befreiungsübungen, die vorab präzise erklärt werden, hat Markus Wolf noch weitere Tipps parat: „Unbekannte Angreifer immer siezen“ oder „nach einem Angriff sofort zur Polizei gehen und berichten, was passiert ist“. Vor allem dann, wenn der Angreifer bei der Abwehr sichtlich verletzt worden sei.

An welchen Körperstellen empfindsame Nerven sind, wie man einen Schwinger abwehrt, sich aus dem Würgegriff befreit, mit den Hüften frei schaukelt, um trotz Umklammerung etwas tun zu können oder auch wie die Handknöchel als „Waffe“ dienen können, das sind weitere Themen an einem wichtigen Nachmittag, bei dem sich die Frauen immer agiler und mutiger zeigen.

