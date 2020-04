Selber backen ohne Hefe So setzen Sie einen Sauerteig an

Natürliche Fermentation ist das Zauberwort

Es gibt vielerlei Wege, zu einem Sauerteig zu kommen, aber der einfachste geht so: 50 Gramm Vollkornmehl (am besten Roggen, es geht aber auch Weizen oder Dinkel) mit der gleichen Menge etwa 40 Grad warmem Wasser gut vermischen und das Ganze etwa 24 Stunden lang lose abgedeckt an einem warmen Platz stehen lassen. Ideal sind 28 bis 30 Grad – zum Beispiel im Backofen mit angeschalteter Lampe oder auf dem WLAN-Router. Wichtig ist, ein ausreichend großes Gefäß zu verwenden, in dem sich das zu gären beginnende Mehl-Wasser-Gemisch ausdehnen kann. Ob und wie sehr sich der junge Sauerteig entwickelt, sieht man am besten, wenn man ein Gummiband an der Stelle um das Glas spannt, an der die frische Mischung endet. Nach 24 Stunden sollten sich erste Bläschen bilden. Nun erneut 50 Gramm Mehl und 50 Gramm warmes Wasser untermischen und das Ganze wieder 24 Stunden warm stellen. Am dritten Tag erneut nach der gleichen Methode füttern.