Sekt an Silvester Alkoholfrei ist im Kommen

Marbach/Bottwartal - The same procedure as every year: Sekt und Silvester gehören zusammen. Drei Gläschen Blubberwasser trinkt der Deutsche durchschnittlich zum Jahreswechsel – sagt das Internet. Das dürfte in der Region Marbach und Bottwartal nicht anders sein. Zumal die hiesigen Weinmacher eine hübsche Auswahl an prickelnden Tröpfchen bieten, die zu Silvester ins Glas kommen können.