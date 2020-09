SEK-Einsatz in Schrebergartenanlage in Kornwestheim 45-Jähriger wird verhaftet

Das SEK ist am Sonntagabend in Kornwestheim im Einsatz gewesen, um einen 45-Jährigen festzunehmen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht am Donnerstag gegen 0.35 Uhr in Kornwestheim am Bahnhof einen schweren räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatte die Ermittlungen übernommen und fahndete mit Haftbefehl nach dem Tatverdächtigen.