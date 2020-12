SEK-Einsatz in Beilstein-Söhlbach Mutmaßlicher Mafiaboss festgenommen

Dem als gefährlich geltenden 37-Jährigen wird vorgeworfen, an organisierten Rauschgiftgeschäften und Erpressungen in Italien beteiligt gewesen zu sein und eine federführende Rolle innerhalb der dortigen kriminellen Clan-Strukturen innezuhaben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich der Verdächtige seiner Festnahme in Italien mit zunächst unbekanntem Aufenthalt durch Flucht entzogen, bis er nun in dem beschaulichen Weiler entdeckt wurde. Nach Informationen der Tiroler Tageszeitung handelt es sich bei dem Festgenommenen um Antonio Falzone, Chef der Cosa Nostra der Mafia auf Sizilien.