Seit 2010 verschwunden Vermisste Frau für tot erklärt

Verschollenheitsgesetz regelt Todeszeitpunkt

Die Vermisste war nach Polizeiangaben auf ärztliche Hilfe angewiesen. Man konnte also von Beginn an nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Dass sie jetzt, elfeinhalb Jahre später, für tot erklärt wurde, hängt mit dem Verschollenheitsgesetz zusammen. Dieses regelt, wer in welchem Fall für tot erklärt werden kann – und wer dazu den Antrag stellen darf. Das Gesetz gibt Fristen vor, wie lange für diesen Schritt gewartet werden muss. Heißt: Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand gestorben ist, desto früher kann das passieren. „Geprüft wird aber jeder Fall in einem Einzelverfahren“, heißt es vom Amtsgericht Marbach auf Nachfrage.