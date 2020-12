«Sei, wie du bist» Ingenieur in High Heels wird zum Instagram-Hit

Der Ingenieur arbeitet für ein deutsches Robotik-Unternehmen. Doch wieso in so einem ausgefallenem Look? "Ich trage High Heels, weil ich es mag", sagt der Familienvater. Und die Bleistiftröcke trage er einfach, weil man die hohen Schuhe dann besser sehen könne. Was die anderen dazu sagen, interessiere ihn nicht. "Ich nehme mir einfach die Freiheit raus, das anzuziehen, was ich will", so Bryan.