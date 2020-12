«Sehr düsteres Bild» Pflanzenvielfalt in Deutschland geht zurück

"Es wird einmal mehr deutlich, dass wir in unserem Umgang mit Natur und Landschaft zu einem Umdenken kommen müssen", sagte BfN-Präsidentin Beate Jessel. Man müsse breit in der Fläche an der Land- und Forstwirtschaft ansetzen, die zusammen 80 Prozent der Flächen in Deutschland einnähmen. "Naturverträglichere Nutzungsformen seien dringend geboten."