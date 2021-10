Segnung von Homo-Paaren Die Kirche sollte sich viel stärker öffnen

Auch die Behörden haben den Umgang mit Homo-Paaren verändert

Gesprächsabende wie der der katholischen Kirchengemeinde Marbach, an dem am Montagabend auch ein verheiratetes Frauen-Paar teilnahm, weisen den Weg, wie die Kirche vor Ort verlorenes Vertrauen zurückgewinnen kann. Es sind Erzählorte, an denen zugehört und sich Mut zugesprochen wird. Es ist noch nicht lange her, dass die Behörden von einer „Verpartnerung“ sprachen und in Landratsämtern relativ nüchtern möblierte Räume die geschmückten Trauzimmer in Rathäusern ersetzten. Auch die Kirche hat die Chance, sich zu verändern. Das erfordert Mut, auch von den Bischöfen.