Segeln Österreicher bricht Versuch zu Solo-nonstop-Weltumseglung ab

Sedlacek war in einem komplett aus recycelbaren Materialien bestehendem Boot gestartet. Er wollte nonstop und alleine, ohne Begleitboot, über alle Ozeane, einschließlich Nord- und Südpolarmeer in rund 200 Tagen rund 34,000 Seemeilen zurücklegen. Es wäre das erste Mal gewesen, dass ein Segler so eine Route bewältigt.