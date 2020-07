Sechster MZ-Talk am Dienstag, 21. Juli Die großen Sportevents im Fokus

Auch der Gassenlauf und das Bergsprint-Radrennen CobbleHoppel, für die ebenfalls Achim Seiter verantwortlich zeichnet, sind für dieses Jahr gestorben. „Das CobbleHoppel lebt einfach von den Zuschauern, die nah an der Straße dran sind“, so Seiter. „Ein Hygienekonzept kriegt man da nicht hin.“ Ähnlich sieht es beim Gassenlauf aus. Bei dem Volkslauf sei auch die Masse entscheidend, Einzelstarts schlicht nicht möglich beziehungsweise sinnvoll. Eventuell könnte dies aber beim mz3athlon klappen, der wegen der Coronakrise nicht wie gewohnt im Mai, sondern nun am 13. September stattfinden soll. Ob er das tut, ist noch fraglich. Sicher ist nur, dass es nicht so laufen wird wie gewohnt. Genau das dürfte auch für den Bottwartal-Marathon gelten. Gerhard Petermann ist derzeit am Ausloten, was geht und was nicht geht. „Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen“, so der Organisator des Großevents, bei dem im vergangenen Oktober knapp 5400 Läufer an den Start gingen – Teilnehmerrekord! Im Corona-Jahr 2020 wird es irgendwie anders sein. Mit etwas Glück wird Petermann beim MZ-Talk am kommenden Dienstag schon mehr darüber sagen können, wie.