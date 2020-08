Sechs Monate nach der Tat Anschlag von Hanau: Ruf nach Aufklärung und Schweigeminute

Für die "Initiative 19. Februar" forderte Mitbegründerin Newroz Duman eine lückenlose Aufklärung der Tat und Konsequenzen daraus. "Es muss aus den Fehlern auch gelernt werden", sagte Duman. Die Vorsitzende des Hanauer Ausländerbeirats, Selma Yilmaz-Ilkhan, erklärte, jeder Einzelne stehe in der Pflicht, die Stimme lauter gegen jegliche Art von Diskriminierung, Rassismus und Hass zu erheben. "So etwas darf es nie wieder geben", mahnte Yilmaz-Ilkhan. Zugleich rief sie zur Teilnahme an der für diesen Samstag (22. August) geplanten Demonstration in Hanau auf. Dazu werden mittlerweile rund 3000 Teilnehmer erwartet.