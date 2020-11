Sean Connery ist tot Der Mann, der als erster James Bond war

Er pflegt gerne eine ironische Distanz

Connerys Filmfiguren, überwiegend starke Charaktere, umgab eine Aura der Unbeugsamkeit. Sie waren Dickköpfe, die sich nicht von anderen sagen lassen, was und wie sie es zu tun haben. Und einige pflegten – wie Bond – eine ironische Distanz zum eigenen Tun. Der Regisseur Sidney Lumet, der den Schauspieler für Filme wie „Ein Haufen toller Hunde“ (1965) und „Familiensache“ (1989) engagierte, sagte über Connery: „Die Leute haben einfach nicht kapiert, dass die Bond-Rolle eine vollendete komödiantische Schauspielleistung war.“

Connery hatte 1971 genug von dem Agenten, spielte ihn im inoffiziellen Bond-Film „Sag niemals nie“ (1983) dann aber erneut: nicht mehr als unbezwingbaren Helden und Herzensbrecher, sondern als alternden Kerl mit Bauchansatz, mangelnder Kondition und echten Gefühlen. In Steven Spielbergs „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989), eine Selbstpersiflage auf die Abenteuerreihe, sorgte Connery als schelmischer Vater des Protagonisten für viele vergnügliche Momente.

britischer Humor

Jean-Jacques Annauds Inszenierung von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ (1986) lebte von Connerys Interpretation des britischen Franziskanermönchs William von Baskerville, der seinen Zeitgenossen Rätsel aufgibt. Der österreichische Novize Adson etwa fragte sich, wieso sein Meister oft das Gegenteil von dem sagt, was er zu meinen scheint, und dann schmunzelte – Connery, mit wissendem Grinsen und hochgezogener Augenbraue, wirkte in diesen Szenen wie die idealtypische Verkörperung des viel gepriesenen britischen Humors.

Was menschliche Hybris bedeutet, führte Connery in John Hustons Rudyard Kipling-Verfilmung „Der Mann, der König sein wollte“ (1975) vor: Danny und Peachy, zwei ehemalige britische Soldaten (Connery und Michael Caine) gehen im 19. Jahrhundert von Indien nach Afghanistan, scharen Truppen um sich und erobern Bergdorf um Bergdorf. Weil ein Pfeil Danny nicht tötet – er bleibt im Patronengurt stecken – halten die Bergbewohner ihn für einen Gott, was schleichend seine Persönlichkeit verändert.

Viele britische Mythen

Als Mitglied einer Polizei-Spezialeinheit in Brian De Palmas „Die Unbestechlichen“ (1987) stach Connery neben Robert De Niro (als Al Capone) und Kevin Costner (als Leiter der Spezialeinheit) heraus. Dafür bekam er einen Oscar und einen Golden Globe.

Gerne näherte Connery sich britischen Mythen. In „Robin und Marian“ (1976) spielte er einen ausgezehrten Robin Hood, der loyal für den zum Tyrannen mutierten König Richard (Richard Harris) kämpft, statt ins Private abzutauchen mit Marian (Audrey Hepburn), die ins Kloster gegangen ist. Sein kurzer Auftritt als Richard Löwenherz in Kevin Reynolds‘ „Robin Hood“ (1991) mit Kevin Costner vergoldete das Ende des eher leichten Films, und in „Der 1. Ritter“ (1995) mit Richard Gere als Lancelot gab Connery einen verwundbaren König Artus, der um seinen Thron und seine Frau kämpfen muss.

Die Rolle des Zauberers Gandalf hat er abgelehnt

Die Rolle des Zauberers Gandalf in der „Herr der Ringe“-Trilogie lehnte er ab, nicht nur, weil ihm ein 18-monatiger Dreh in Neuseeland zu lang erschien: „Ich hatte Tolkien nie gelesen und habe das Drehbuch nicht verstanden. Bobbits? Hobbits?“

Einmal griff Connery wirklich daneben: Die Comic-Verfilmung „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ (2003) geriet zum billigen Thriller-Abklatsch und zeigt den damals 73-jährigen strauchelnd. Connery zog die Konsequenz: Er trat als Schauspieler zurück. Seinem Vermächtnis hat das nicht geschadet. Er wird für immer der Mann bleiben, der als erster James Bond war.

Sean Connery: Vom Model zum Filmstar

Leben: Geboren am 25. August 1930 in einem Armenviertel von Edinburgh, dient Connery drei Jahre bei der Royal Navy. Dann schlägt er sich als Druckergehilfe und Sargpolierer durch, steht für Kunststudenten Modell und führt Bademoden vor, ehe er bei der Wahl zum Mr. Universum 1953 Platz drei belegt.

Bond:

„Wir beobachteten ihn vom Fenster aus, als er über die Straße ging, und wir alle sagten: Das ist er!“, sagte der Produzent Harry Saltzmann. Connery hatte den wiegenden, maskulinen Gang bei einem Bewegungslehrer trainiert.

Patriot:

„Scotland Forever“ ist auf Connerys Arm ­tätowiert. Die Eröffnung des ersten schottischen Parlaments seit fast 300 Jahren am 1. Juli 1999 bezeichnete er als „wichtiger als den Gewinn eines Oscars“. Als die Queen ihn im Juli 2000 in Edinburgh zum Ritter schlug, erschien Connery im Schottenrock.