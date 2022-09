Atemberaubende Effekte

Am 14. Dezember, rund 13 Jahre nach dem fulminanten Beginn, kommt der zweite Teil des außerirdischen Abenteuers ins Kino: „Avatar: The Way of Water“. Darin kommt es zu einer Wiederbegegnung mit alten Bekannten: Der ehemalige US-Marine Jake Sully (Sam Worthington), der mit der Pandora-Kriegerin Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet hat, muss sich vor seiner ehemalige Spezies, den Menschen, in die exotische Unterwasserwelt des Trabanten flüchten, was vermutlich wieder atemberaubende Schaueffekte zur Folge haben wird.