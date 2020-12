Schwurgerichtskammer behandelt Marbacher Brandnacht Versuchter Mord und Brandstiftungen

Der Mann, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befindet, soll in der besagten Nacht von Freitag auf Samstag in Marbach zunächst die von ihm selbst bewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Niklastorstraße in Brand gesetzt haben. Wie er erwartet habe, griff das Feuer auf das gesamte Gebäude über, in dem zu dieser Zeit vier Bewohner schliefen. Sie konnten durch das beherzte Eingreifen von zwei Passanten alarmiert und gerettet werden. Die beiden Helfer erlitten beim Betreten des brennenden Gebäudes jedoch selbst Rauchgasvergiftungen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Es ist von einem Schaden von rund 500.000 Euro auszugehen.