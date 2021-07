Schwoba-Folk-Rock Biggi Binder verlässt Wendrsonn

Schmerz und Verständnis beim Bandleader Markus Stricker

„Ich will aus der Tretmühle heraus, um eigene, neue Projekte verwirklichen zu können“, sagt die inzwischen 47-Jährige, die offensichtlich durch die Coronakrise angeregt über ihre künstlerische Zukunft nachgedacht und schließlich Weichen gestellt hat. Den Wunsch, selbst mehr eigene Songs zu schreiben, realisierte sie. Bereits vorhandene Musiker-Kontakte und Projekte wurden im Lockdown zudem intensiviert, und für Neues öffneten sich unerwartet die Türen. „So wurde ich darauf angesprochen, ob ich an einem Balkonkonzert teilnehmen wolle.“ Diese fruchtbare Zusammenarbeit mit der Gitarristin Barbara Gräsle ergab dann ein weiteres Projekt. „Und so ging es weiter“, schildert Biggi Binder die Neuorientierung, die in ihr den Wunsch freisetzte, sich musikalisch Neuem widmen zu wollen. „Denn die Dinge, die ich mache, möchte ich richtig machen – und dazu brauche ich auch die Zeit.“