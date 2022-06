Schwimmen Mia Sattelmaier ist Deutsche Meisterin

Direkt an Tag eins ging es für die die für den TSV Neustadt startende Mia Sattelmaier, die seit dem Jahreswechsel am Olympiastützpunkt in Heidelberg im Internat wohnt, trainiert und zur Schule geht, über 200 Meter Schmetterling ins Becken. Über diese Strecke holte Mia Sattelmaier Anfang April bei den Berlin Swim Open den dritten Platz und Anfang Mai in Riesa den Süddeutschen Meistertitel und zählte zum Kreis der Medaillenkandidaten. In den Vorläufen am Vormittag konnte sich die Affalterbacherin als Schnellste ins Finale der besten Achtschwimmen.