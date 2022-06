Schwimm-WM Wellbrocks erster WM-Showdown: Das sind die Konkurrenten

Michailo Romantschuk

Zum Ukrainer hat Wellbrock ein ganz besonderes Verhältnis. Die beiden Spitzenschwimmer sind befreundet und trainieren zusammen in Magdeburg. Auf Einladung Wellbrocks schloss sich Romantschuk der starken Trainingsgruppe von Bundestrainer Bernd Berkhahn wegen des Krieges in seiner Heimat an. "Wenn mich kein deutsches Team eingeladen hätte, wäre ich nicht hier", sagte Romantschuk in Budapest. Der 25-Jährige holte in Tokio Bronze über 800 sowie Silber über 1500 Meter und landete damit jeweils einen Platz vor Wellbrock. In den Vorläufen am Montag war Romantschuk der einzige Schwimmer, der schneller als der Deutsche war.