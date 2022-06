Schwimm-WM Märtens wird in Budapest Siebter über 200 Meter Freistil

Während Märtens damit eine Pause bekommt, schwimmt Lucas Matzerath im Endlauf über 50 Meter Brust. Im Semifinale gelang ihm in 26,99 Sekunden die viertschnellste Zeit, für den 22-Jährigen zugleich wie in den bisherigen Auftritten wiederum eine persönliche Bestleistung. "Ich bin selbst mal gespannt, was am Dienstag herauskommt", sagte Matzerath.