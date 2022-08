Schwimm-EM in Rom Wellbrock vor dem Finale: Körper "noch ein bisschen müde"

Ausnahmeschwimmer Florian Wellbrock ist nach seiner Corona-Infektion noch nicht wieder in absoluter Topform, geht aber dennoch zuversichtlich und locker ins EM-Finale über 1500 Meter Freistil. "Finale anpeilen und alles was dann an Medaille oder Nicht-Medaille kommt, ist einfach on top", sagte der 24-Jährige vor dem Endlauf am heutigen Dienstagabend.