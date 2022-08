Schwimm-EM in Rom Märtens erreicht EM-Halbfinale souverän

Der 20-Jährige schlug in Rom nach 1:47,24 Minuten an und schwamm damit die fünftschnellste Zeit. "Ich konnte das schön mit Auge schwimmen", sagte der Magdeburger. "Das ist super gelaufen." Bester der Vorläufe war der Ungar Kristof Milak in 1:46,26 Minuten. Als geteilter 13. schwamm auch Poul Zellmann in die nächste Runde am Abend.