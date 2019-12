Schwieriges Jahr 2020 erwartet Huawei noch gut im Geschäft

Der Zuwachs auf 850 Milliarden Yuan, umgerechnet 108 Milliarden Euro, war "etwas weniger als unsere anfänglichen Vorhersagen", sagte Huawei-Chef Eric Xu am Dienstag in einer Neujahrsbotschaft an die 190.000 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren die Einnahmen um 19,5 Prozent gestiegen.