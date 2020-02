Schwieriger Fall BGH entscheidet über Schadenersatz nach Silikonskandal

Das Unternehmen meldete 2011 Insolvenz an und wurde liquidiert. Der TÜV Rheinland hatte Qualitätssicherung und Dokumentation des Unternehmens geprüft, damit PIP das CE-Kennzeichen anbringen konnte, das Voraussetzung für den Einsatz von Medizinprodukten in Deutschland ist. Bei der Klage geht es um mehr als 50 000 Euro. In den Vorinstanzen hatte die AOK Bayern keinen Erfolg.