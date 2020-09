Schwieriger Einsatz in Waiblingen Mann bewirft Polizisten mit Dachziegeln

Ein 33-Jähriger hat am Dienstag in Waiblingen vom Dach aus mit Ziegeln Polizisten beworfen. Er war laut Polizei offenbar aufgrund eines privaten Streits in einen psychischen Ausnahmezustand gekommen. Er verbarrikadierte sich in dem Einfamilienhaus und flüchtete auf das Dach. Von dort aus bewarf er die schnell angerückten Polizeibeamten mit abgerissenen Dachziegeln.