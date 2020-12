Schwierige Situationen Désirée Nosbusch: Ich analysiere mich lieber einmal zu viel

Phasen voller Zweifel kennt die Schauspielerin aber auch. Sie halte gelegentlich kurz inne und frage sich: "Gehe ich noch den richtigen Weg? Ich werde unglücklich und unruhig, wenn ich das Gefühl habe, ich wiederhole mich." Dann stelle sie schon Sachen in Frage, erzählte Nosbusch. "Aber lieber analysiere ich mich einmal zu viel als nicht genug." Nosbusch ist am 12. Dezember in dem Märchenfilm "Die Hexenprinzessin" auf ZDFneo zu sehen.