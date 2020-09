Schwierige Situation in Marbach Musikschule gehen Unterrichtsräume aus

Jan Trost versichert jedoch schon jetzt im Hinblick auf die von Melanie Bogisch erwogenen Aktion vor dem Rathaus, dass die Flötenlehrerin bereits in dieser Woche keinesfalls auf der Straße unterrichten müsse. Denn zum Maßnahmenpaket, das am Montag geschnürt wurde, zählt unter anderem, dass die Musikschule nach 15.05 Uhr unter entsprechenden Hygieneregeln doch in der Grundschule durchstarten darf. Zudem werde ein Raum in der Bildungsstätte so hergerichtet, dass er exklusiv für den Instrumentalunterricht genutzt werden kann, womit dort auch schwere Tonerzeuger wie ein Kontrabass dauerhaft abgestellt werden können. „Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Wir rechnen damit, dass der Raum in absehbarer Zeit zur Verfügung steht“, sagt der Bürgermeister. Überdies befinde man sich im Gespräch mit anderen Schulen, um zusätzliche Optionen zu ermöglichen.

„Damit sind die meisten Themen vom Tisch und 90 Prozent der Probleme gelöst. Die Musikschule liegt uns sehr am Herzen“, resümiert Trost. Benötigt werde nach wie vor ein Raum, in dem immobile Instrumente wie ein Klavier positioniert werden können. Bärbel Häge-Nüssle denkt ebenfalls, dass damit der Unterricht in seiner gewohnten Form fürs Erste garantiert wäre. Zugleich hebt sie hervor, dass eine stabile Lösung für die Zukunft anders aussehen sollte: in Form eines eigenen Domizils in Marbach, bei dem man nicht am Tropf von Dritten hängt.