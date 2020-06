Schwierige Corona-Saison Bayerns Meister-Party ohne viel Glamour

Coutinho war nach seiner Knöchel-Operation - wie auch Niklas Süle nach einem Kreuzbandriss - zuletzt ins Teamtraining zurückgekehrt und ist wieder fit. "Philippe wird im Kader stehen", kündigte Flick an. Im Cup-Finale in einer Woche in Berlin soll dann auch Thiago nach einer Leistenoperation wieder einsatzbereit sein.

Die Titel-Zeremonie ohne stimmungsvolles Fan-Ambiente und nur vor den Augen einer kleinen Club-Delegation klingt nicht glamourös. Stolz sind die Bayern über das achte Championat nacheinander und das 30. insgesamt aber allemal. "Es fühlt sich sehr besonders an, jeder Titel ist besonders auf seine eigene Art. Jede Saison schreibt ihre eigene Geschichte", sagte Innenverteidiger Jérôme Boateng. Er erinnerte an eine schwierige Hinrunde mit zeitweise sieben Punkten Rückstand auf Rang eins. "Wir haben uns unglaublich zurückgekämpft als Mannschaft und eine unglaubliche Serie hingelegt", sagte Boateng.

Und diese Serie soll anhalten. Man wolle vor dem kurzen Urlaub "noch mal marschieren", sagte Thomas Müller. Nach dem Cup-Finale von Berlin steht eine kurze Erholungspause an. Danach lockt die Champions League, in der das Finale am 23. August in Lissabon ausgetragen wird.

