Schwieberdingen Update zum Unfall auf der B10

Inzwischen liegen genauere Infos zu dem schweren Unfall vor, der sich am Montagabend auf der B10 bei Schwieberdingen ereignet hatte. Klar ist jetzt, dass vier Personen verletzt wurden, zwei davon schwer. Die Fahrerin eines VW Touran fuhr gegen 18.20 Uhr an der Anschlussstelle Schwieberdingen-Mitte auf die Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen an der Enz auf. Unmittelbar nach der Anschlussstelle wollte die 41-Jährige einen vor ihr fahrenden VW Polo überholen. Dabei kollidierte sie frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lastwagen eines 40-Jährigen, wobei ihr Fahrzeug anschließend wieder auf die rechte Fahrspur schleuderte, wo es schließlich zum Zusammenstoß mit dem zuvor überholten VW Polo kam.