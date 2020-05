Schwestern erweitern Sortiment Windelprofis lassen jetzt auch Masken produzieren

Das Sortiment wurde Zug um Zug erweitert. Der aktuelle Onlineshop bringt auf einen Klick 315 Treffer. Zu den Stoffwindeln kamen Überhosen, Tragetücher, Stilleinlagen, Abschminkpads – und seit ein paar Wochen auch Mund-Nasen-Schutzmasken. „Als das Thema Masken aufkam und wir einen Bericht über die Firma Trigema gesehen haben, die Masken produziert, dachten wir: Das können wir auch“, erzählt Julia Wagner. Ihre Produkte werden in Nähereien in Deutschland, aber auch in Osteuropa und in China hergestellt. „Hier in Deutschland gibt es so gut wie keine Maschine, die die Plastik-Snaps, die an die Windeln müssen, automatisch annähen. Das müsste mit der Hand gemacht werden und dann würden die Windeln so teuer, dass sie niemand kaufen würde“, erklärt Julia Wagner. Die Masken werden in Polen genäht. Rund 50 Näherinnen arbeiten für die beiden dort. Die ersten 2000 Masken aus Baumwollflanell bekamen die Schwestern vor drei Wochen geliefert – schlicht weiß, mit Gummizügen für die Ohren. Die nächste Charge waren 3000 Kindermasken mit bunten Designs zum um den Kopf binden. „Ein Schulfreund arbeitet in einem Kinderkrankenhaus und riet uns, auch für Erwachsene Masken zum Binden zu machen. Medizinisches Personal kann die obere Schleife mal öffnen zwischendurch und muss die Maske nicht ganz ablegen und irgendwo hinlegen – was aus hygienischen Gründen nicht gut wäre“, berichtet die Steinheimerin.