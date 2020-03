Schwertransport auf der A81 Kurzzeitige Vollsperrung bei Untergruppenbach

In der Nacht von Dienstag, 31. März, auf Mittwoch, 1. April, erfolgt eine Autobahnquerung auf der A 81 durch einen Großraum- und Schwertransport auf Höhe der Anschlussstelle Heilbronn-Untergruppenbach. Um die Fahrbahnquerung zu ermöglichen, werden ab 20 Uhr die Schutzplanken im Mittelstreifen demontiert. Zur Absicherung der Arbeitsstelle wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils der innere Fahrstreifen gesperrt. Gegen 3 Uhr morgens am Mittwoch wird die Schutzplanke auf eine Länge von rund 15 Metern geöffnet sein. Durch die Autobahnpolizei erfolgt auf beiden Fahrtrichtungen für etwa zehn Minuten eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen.