Schwerpunkt bei Arte Große Märchenerzähler

Anders geformte Gehirne

Eigentlich hätte sie nach dem Willen des Vaters Gouvernante werden sollen, also gegen Kost und Logis bei Verwandten oder in der Nachbarschaft auf Kinder aufpassen und denen das nötigste Grundwissen beibringen sollen. Selma ertrotzte sich die Ausbildung und die Unabhängigkeit schaffende Berufstätigkeit als Lehrerin, aus der sie 1895 in die Selbstständigkeit als Autorin wechselte. Zu einer Zeit, so erinnert André Schäfers Porträtfilm „Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf“, als viele Männer Frauen noch absprachen, zu „echter Literatur“ fähig zu sein. Weil ihre Gehirne anders geformt seien als die von Männern, seien sie bloß fähig, selbst Erlebtes unreflektiert aufzuschreiben. Bei „Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden“, Lagerlöfs meistgelesenem Buch, konnte auch der bornierteste Chauvinist nicht auf die Idee kommen, sie habe das selbst erlebt: sei also auf Däumlingsgröße geschrumpft auf dem Rücken einer Wildgans durch die Lüfte geflogen.