Schwerin Insolvenzverfahren für MV Werften eröffnet

Die Bürgerschaft in Stralsund hat bereits entscheiden, das dortige Werftgelände kaufen zu wollen. Der Insolvenzverwalter Christoph Morgen will am Nachmittag auf der Warnemünder Werft über den Stand der Verhandlungen mit möglichen Investoren berichten. Während für das in Wismar zu 75 Prozent fertige Kreuzfahrtschiff "Global Dream" Interessenten gesucht werden müssen, die den Bau zu Ende bringen, gestaltet sich auch in Warnemünde die Investorensuche schwierig.