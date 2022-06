Schwerer Unfall in Schorndorf Landesstraße nach Frontalcrash gesperrt

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Landesstraße von Schorndorf in Richtung Oberberken (Rems-Murr-Kreis) ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 8.20 Uhr geriet ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem VW eines 45-Jährigen zusammen. Der VW-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Beide Autofahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme gesperrt.