Schwerer Unfall auf der A 81 Audi landet auf dem Dach

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagabend gegen 19.30 Uhr über Notruf einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe Lehrensteinsfeld. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine 30-Jährige aus dem Raum Winnenden aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Audi ins Schleudern geriet. Hierbei kam sie nach links in die Betonbegrenzung. Der Audi überschlug sich und blieb auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegen.