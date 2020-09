Nach schweren Zusammenstößen Bulgarische Polizei räumt Zeltblockaden von Protestlern

Staatschef Rumen Radew sieht die Regierung als verantwortlich für die Ausschreitungen: "Die (Staats-)Macht veranstaltete Provokationen, die Anlass für massenhafte und unproportionale Gewalt gegen die Protestierenden und Journalisten gaben", sagte Radew in einer Fernseh- und Rundfunkansprache am Donnerstagabend. Er verlangte wieder den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. "Ein unverzüglicher und bedingungsloser Rücktritt des Kabinetts ist der einzige Ausweg aus der Krise", betonte er.

Demonstranten forderten schon am Donnerstagmorgen am Parlament erneut den Rücktritt der Regierung. Die bürgerliche Regierungspartei GERB lehnte allerdings nun einen Rücktritt des Koalitionskabinetts erst recht ab: "Nach den gestrigen Ausschreitungen werden wir nicht zurücktreten", hieß es in einer Erklärung der GERB-Fraktion im Parlament. Dies würde bedeuten, dass jede weitere Regierung von Kriminellen gestürzt werden könne.

Der Protest am Parlament hatte am Mittwochmorgen zum Auftakt der Herbsttagung der Volksversammlung begonnen. Demonstranten forderten in Sprechchören den Rücktritt der bürgerlich-nationalistischen Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. Sie werfen der seit Mai 2017 regierenden Koalition Korruption und Abhängigkeit von Oligarchen vor.

Staatspräsident Rumen Radew, der die Demonstranten unterstützt, forderte in einer Rede vor den Abgeordneten den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre im März 2021.

