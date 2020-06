Schwere Wirtschaftskrise USA verhängen weitere Sanktionen gegen Assad und Machtelite

Erlassen wurden sie im Zuge des so genannten Caesar Acts, der an diesem Mittwoch in Kraft trat. Er sieht vor, dass Washington weltweit Strafmaßnahmen gegen Personen und Firmen verhängen kann, wenn sie mit Syriens Regierung oder den neu sanktionierten Personen Geschäfte machen. Die USA hatten kurz nach dem Ausbruch der Proteste gegen Assad 2011 erstmals direkte Sanktionen gegen ihn beschlossen.