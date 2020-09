Schwere Kollision bei Backnang Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Das schlimme Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 15.30 Uhr auf der B 14. Ein 32-Jähriger war dort mit seinem BMW in Richtung Backnang unterwegs. An der Einmündung zur Donaustraße in Waldrems bog er in diese nach links ab, obwohl die Ampel für ihn auf Rot stand. Im Kreuzungsbereich stieß er mit der Yamaha des 37-Jährigen zusammen, der mit seinem Motorrad auf der B 14 in Richtung Stuttgart fuhr. Durch den frontalen Zusammenprall erlitt der 37-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 32-Jährige im BMW erlitt nur leichte Blessuren. Der Verkehrsdienst Backnang hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die B 14 musste zur Unfallaufnahme bis 19.14 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.