Schwere Gewitter in Bayern Mehr als 60 Wanderer auf Berghütte eingeschlossen

Auch im restlichen Freistaat gewitterte und regnete es in der Nacht zum Sonntag teilweise heftig. Feuerwehren und Polizei waren zeitweise im Dauereinsatz. In Nürnberg meldete die Feuerwehr wegen des Unwetters mehr als 100 Einsätze innerhalb von zwei Stunden. In ein Gebäude sowie in zwei weiteren Wohnungen schlug den Angaben zufolge der Blitz ein. Zudem liefen mehrere Keller voll. In Erlangen gab es Schäden am Rathaus, weswegen die Behörde am Montag geschlossen bleiben sollte.

Im Landkreis Aschaffenburg beispielsweise gab es mehr als 70 Einsätze der Feuerwehr. „In der Gemeinde Haibach stand ein Haus bis zum Erdgeschoss unter Wasser“, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohnerin kam verletzt ins Krankenhaus. Zahlreiche Keller liefen voll. Etliche Straßen wurden von Schlamm überspült.

In Schwaben brannte in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus. „Blitzschlag als Brandursache ist nicht auszuschließen“, sagte ein Polizeisprecher. Die 30 Jahre alte schwangere Hausbewohnerin rettete sich unverletzt ins Freie. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehr als 100 000 Euro.

Der DWD rechnet mit Temperaturen kaum über der 20-Grad-Marke. Lediglich am Main könne das Thermometer 25 Grad zeigen. Am Alpenrand seien an einzelnen Tagen herbstlich frische zehn Grad möglich, nachts teilweise nur bis zu acht Grad.