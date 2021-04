Schweizer beim VfB Stuttgart Hätten Sie alle zwölf Eidgenossen gewusst?

In diesen Tagen ist – wegen seiner konstant guten Leistungen – Torhüter Gregor Kobel in aller Munde. Der Keeper des VfB Stuttgart erwischte beim 0:2 bei RB Leipzig einen herausragenden Tag – und bewahrte seine Mannschaft mit teils spektakulären Paraden vor einer höheren Niederlage. Anlass für uns, einmal zurückzublicken und ganz tief in unserem Bilderarchiv nach den Schweizern im Trikot des VfB Stuttgart zu kramen. Hätten Sie alle zwölf Eidgenossen gewusst?