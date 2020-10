Schweinfurt Polizei ermittelt wegen Falschmeldung über Tod durch Maskenpflicht

Schweinfurt - Die Polizei in Schweinfurt hat Ermittlungen wegen in sozialen Netzwerken kursierenden Falschmeldungen eingeleitet, wonach in der unterfränkischen Stadt ein sechs Jahre altes Mädchen aufgrund der Maskenpflicht gestorben sei. Ein derartiger Fall sei in ganz Unterfranken, insbesondere im Raum Schweinfurt, nicht bekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gleichzeitig appellierte die Polizei, solche Falschmeldungen nicht weiter zu verbreiten.