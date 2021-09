Schwedische Prinzessin Estelle nimmt Abschied von Schloss Haga

Lesen Sie aus unserem Angebot: Kronprinzessin Victoria 44 Jahre alt geworden

Estelle besucht derzeit eine als sehr anspruchsvoll geltende Grundschule. Die dauert in Schweden bis zur 9. Klasse. Parallel dazu durchläuft sie schon jetzt eine Einführung in ihr künftiges Amt. „Man kann ein Land nicht vertreten, wenn man keine Ahnung hat, wie es funktioniert“, sagte die frühere Hofsprecherin Elisabeth Wahlberg, die schon Victoria ausgebildet hat. Estelle werde derzeit fundiertes Wissen über Schweden und die Welt beigebracht, erzählt sie. Sie sei schon bei vielen königlichen Aufträgen mit dabei. Wahlberg fügt hinzu: „Ich glaube, dass Estelle bereits eine recht genaue Vorstellung davon hat, was da an königlicher Arbeit auf sie zukommt.“

Die Eltern kennen einen Trick

Zudem sind da die häufigen Trennungen von den ins Ausland reisenden Eltern. Großvater König Carl Gustaf (75) und seine Ehefrau Silvia (77) sind in die Jahre gekommen und überlassen immer öfter Staatsaufträge dem Kronprinzenpaar. Um Abschiede erträglicher zu machen, hat Victoria einen Trick. Immer wenn sie heimkommt, berichtet sie Estelle und Oscar von Ländern und Menschen, die sie besucht hat. „Ich sehe das als lehrreiche und neugierig machende Möglichkeit, den Kindern von all diesen Dingen zu erzählen. So taten es schon meine Eltern“, sagte die Kronprinzessin.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Carl Gustaf – König von Silvias Gnaden

Demnächst schon werden sich die Rollen beim Abschiednehmen umkehren. Dann muss Estelle allein ins Ausland und sich von Schloss Haga, den Eltern, dem kleinen Bruder und Pudel Rio verabschieden. Denn Auslandsaufenthalte stehen fest im Programm für zukünftige Monarchinnen. Bei einer Reise in die USA mit ihren Eltern beeindruckte Estelle vor Kurzem nicht nur mit guten Manieren, sondern auch mit ihren für eine neunjährige Stockholmerin bereits überraschend guten Englischkenntnissen.