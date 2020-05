«Schwarze Schafe» Klöckner ermahnt Fleischbranche: Noch mehr Infizierte

In einer Fleischfabrik im westfälischen Coesfeld wurden bis Dienstagmittag 260 von etwa 1200 Arbeitern positiv getestet. Weitere Ergebnisse standen noch aus. In einer Fleischfabrik in der Nähe von Pforzheim in Baden-Württemberg stieg die Zahl der Infizierten um 80 weitere auf 400 von insgesamt 1100 Mitarbeitern. Der Schlachthofbetreiber in Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) will den Betrieb trotz Infektionen wieder hochfahren - offenbar mit Hilfe von Mitarbeitern, die negativ getestet wurden.