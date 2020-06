Schwalbenfreundliches Haus Ein gutes Zuhause für viele Schwalben

Weil der Bestand der Schwalben – zwar nicht auf dem Obsthof Stirm, aber bundesweit – zurückgeht, will der NABU dem Trend entgegenwirken und zeichnet nun Menschen aus, die an ihren Häusern die gefiederten Glücksbringer willkommen heißen. Den Rückgang der Schwalbenpopulation sieht NABU-Vorsitzender Klaus Ruge vor allem am Verlust der Plätze, an denen sie brüten können. „Außerdem werden ihre Nahrungsgrundlagen, die Fluginsekten, knapp.“ In den Städten verschwinden zudem „zusehends Nester durch unbedachte Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Häufig werden die Nester leider auch illegal beseitigt – und das, obwohl Schwalben streng geschützt sind und das Zerstören ihrer Brutstätten unter Strafe steht“, so Ruge. Deshalb freut er sich umso mehr, dass die Vögel bei Familie Stirm ein gutes Zuhause haben.