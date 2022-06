Schwaben in Bayern Verlassene Badetücher lösen Großeinsatz aus

Zwei verlassene Handtücher an einem See haben in Schwaben einen Großeinsatz mit etwa 90 Einsatzkräften ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Schüler am Montag den Notruf gewählt, nachdem er an einem Badesee bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) zwei feuchte Badetücher und Getränke ohne Besitzer bemerkte.