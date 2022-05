Schutz vor Verkehrslärm in Pleidelsheim Zuschuss für Lärmschutzfenster beschlossen

Wie in anderen Gemeinden im Kreis Ludwigsburg werden derzeit auch in Pleidelsheim viele Bauhaltestellen barrierefrei ausgebaut – was zum Teil eine Vergrößerung oder Verlegung der Haltestelle mit sich bringt. Mehrere Anwohner hatten deswegen bei der Gemeindeverwaltung angefragt, ob diese bereit wäre, Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern zu bezahlen.