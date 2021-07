Schutz vor Keimen Wasser abkochen – was zu beachten ist

Warum sollte man Wasser abkochen?

Durch Wasser können Keime unterschiedlicher Art in den menschlichen Körper gelangen, so zum Beispiel die bekannten E.coli-Darmbakterien. Übelkeit, Durchfall, und weitere Erkrankungen können die Folge sein. Gerade Säuglinge, Kleinkinder und Menschen mit einem ohnehin schwachen Immunsystem sind gefährdet. Schon eine geringe Anzahl dieser Keime kann Erkrankungen auslösen. Verunreinigtes Wasser sollte aber nicht nur nicht getrunken oder zum Kochen verwendet werden, auch das Auswaschen von Wunden sollte man vermeiden. Denn die Bakterien gelangen so in den Blutkreislauf und damit besteht die Gefahr von weiteren Infektionen. Wasser abzukochen tötet in der Regel Viren, Bakterien und Pilze ab, nur Schwermetalle und ionenhaltige Substanzen wie Salz können nicht beseitigt werden.