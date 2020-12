Schutz von Gästen und Fahrer Marbacher Bürgerbus stellt Betrieb vorerst ein

In ganz Baden-Württemberg tritt ab Mittwoch, 16. Dezember, der verschärfte Lockdown in Kraft. Aus diesem Grund wird auch der Betrieb des Bürgerbusses in Marbach vorerst bis 10. Januar eingestellt, wie Bürgermeister Jan Trost mitteilt. Dabei geht es darum, "sowohl die zumeist älteren Fahrgäste als auch die ehrenamtlichen Fahrer vor einem erhöhten Infektionsrisiko zu schützen".