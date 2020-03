Schutz gegen Coronavirus WHO gegen allgemeines Mundschutztragen

Maas schließt nicht aus

Bundesaußenminister Heiko Maas zeigte sich offen für eine Mundschutz-Pflicht etwa beim Einkaufen. „Wenn es Sinn macht, sollte man so etwas nicht ausschließen“, sagte er am Montag in einem „Bild“-Interview. Es müsse dann aber auch sichergestellt sein, dass die Masken geeignet sind, einen selbst oder andere zu schützen. „Es nützt nichts, sich irgendetwas ins Gesicht zu hängen, was überhaupt keine Schutzwirkung entfaltet.“