Schutz für Fünf- bis Elfjährige Was Eltern über die Corona-Impfung wissen sollten

Stuttgart - Die Impfungen von Kindern in Baden-Württemberg nimmt an Fahrt auf: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren es bisher (Stand 12. Januar 2022) mehr als 73 300 Kinder. Laut Statistischem Landesamt gibt es in Baden-Württemberg rund 713 000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Damit haben rund 10,3 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe im Land eine Spritze erhalten.